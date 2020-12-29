برلمانى: مستقبل وطن حصد الأغلبية بسبب تفاعله مع الشارع

جاء ذلك فى تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى.
وأضاف زهير أن كل حزب سياسى حصد مقاعده البرلمانية على قدر تفاعلها فى الشارع وقدرتها على التواصل مع الجماهير والوصول إلى جموع المصريين.
ولفت إلى أن أبرز القضايا التى ستتبناها تحت القبة تتعلق بالصعيد والشباب، من خلال العمل على فتح العديد من المصانع لاستبعاب الطاقات الشبابية بالصعيد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس يولى اهتمام كبير بصعيد مصر.
وشدد البرلمانى على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، لتقوم بدورها فى الشارع، وترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة.
كان مجلس النواب استقبل النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهى اليوم.
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