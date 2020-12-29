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برلمانى: مستقبل وطن حصد الأغلبية بسبب تفاعله مع الشارع

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مريم يوسف 2020-12-29 13:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد زهير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن تمكن الحزب من حصد الأغلبية البرلمانية، يأتى انطلاقًا من كونه حزب متفاعل فى الشارع ووصل إلى كل نجع وبيت مصرى، لافتًا إلى حرص الحزب على تحقيق التناغم تحت القبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى.

وأضاف زهير أن كل حزب سياسى حصد مقاعده البرلمانية على قدر تفاعلها فى الشارع وقدرتها على التواصل مع الجماهير والوصول إلى جموع المصريين.

ولفت إلى أن أبرز القضايا التى ستتبناها تحت القبة تتعلق بالصعيد والشباب، من خلال العمل على فتح العديد من المصانع لاستبعاب الطاقات الشبابية بالصعيد، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أول رئيس يولى اهتمام كبير بصعيد مصر.

وشدد البرلمانى على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، لتقوم بدورها فى الشارع، وترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة.

كان مجلس النواب استقبل النواب الجدد لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهى اليوم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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