6 أيام.. الأرصاد: الشبورة والضباب يسيطران على حالة الطقس

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جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان ما يلى:
يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة "9630 % تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الخميس 31 ديسمبر 2020
وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
يوم الجمعة 01 يناير 2021
تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم السبت 02 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الأحد 03 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
يوم الإثنين 04 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
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