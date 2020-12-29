جدة - نرمين السيد - وبدأت جولة محافظ الغربية بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجها إلى داخل مدينة طنطا، إذ تابع المحافظ أعمال وضع طبقة السن بطول الشارع، موجها بعمل بلدورات موحدة، وتوسعة الطريق بإزالة أية مخالفات أو معوقات على جانبى الطريق.
كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة، مطالبا بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر يناير المقبل، إذ تبلغ تكلفة التطوير 9 ملايين جنيه.
وخلال الجولة تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فى وسائل النقل، إذ اتخذت إدارة المرور الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير فى طنطا بتكلفة 9 ملايين جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.