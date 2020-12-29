صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير فى طنطا بتكلفة 9 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - وبدأت جولة محافظ الغربية بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجها إلى داخل مدينة طنطا، إذ تابع المحافظ أعمال وضع طبقة السن بطول الشارع، موجها بعمل بلدورات موحدة، وتوسعة الطريق بإزالة أية مخالفات أو معوقات على جانبى الطريق.



كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة، مطالبا بسرعة الانتهاء من المشروع خلال شهر يناير المقبل، إذ تبلغ تكلفة التطوير 9 ملايين جنيه.



وخلال الجولة تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية فى وسائل النقل، إذ اتخذت إدارة المرور الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.