محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف طريقى البر الغربى والشرقى لجسر ترعة المريوطية

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد محافظ الجيزة بإنشاء بالوعات صرف للأمطار بطريق البر الغربى بحى الهرم وعلى الجانبين، وسرعة الانتهاء من كل أعمال تحويلات المرافق المتبقية ببعض القطاعات بالطريق لاستكمال الرصف والتطوير وفقًا للجدول الزمنى المحدد للأعمال.





جاء ذلك جولة محافظ الجيزة الميدانية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال رصف طريق البر الغربى لجسر ترعة المريوطية بحى الهرم والبالغ طوله 3 كم والوقوف على نسب التنفيذ.



وأشار المحافظ إلى متابعة أعمال استكمال رصف ووضع الطبقة الرابطة بالبر الشرقى لجسر ترعة المريوطية والتى تم تنفيذها بدءًا من الطريق الدائرى وحتى شارع الأهرام بطول 3 كم ومتوسط عرض 20 مترًا، فى إطار قيام المحافظة بتنفيذ رؤية حضارية بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة لتطوير محاور الحركة الرئيسية، وشبكة الطرق لحل الاختناقات المرورية التى تعانى منها عدد من القطاعات.



وتابع نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع عثمان أحمد عثمان بحى الطالبية والمؤدى إلى البر الشرقى لطريق المريوطية، مؤكدًا إجراء تنسيق مرورى عام للطريق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، نظرًا لوجود كثافة فى الحركة المرورية من وإلى الطريق ووجود يوترن مواجه للشارع، إلى جانب أنه سيشهد تزايد فى الاستخدام خصوصا بعد أعمال التطوير وربطه مع طريق المريوطية.



يُذكر أنه جار إنشاء الكوبرى الرابط بين محور الرئيس محمد أنور السادات "ترسا سابقًا" ومحور اللبينى المؤدى لطريق المنصورية والذى سيساهم فى نقل الحركة المرورية دون حدوث أية إعاقات مرورية بمنطقة المريوطية، وحتى يمكن الانتهاء من المحور وتشغيله فى المسافة من محور ترعة الزمر حتى طريق المنصورية وبطول حوالى 6 كم ليكون بديلا لشارع الهرم.