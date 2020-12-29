وزير التعليم العالى يوجه بفتح تحقيق عاجل فى فصل الطالب مصطفى شعلان

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، فى الوقائع التى ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التلفزيون المصرى، تسببت فى فصله من الكلية لمدة عام.





ووجه الوزير، رئيس الجامعة بالتحقيق فى تلك الوقائع ومحاسبة المسؤول عنها تأديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، فى حال ثبوت تلك الوقائع التى ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفى عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات. وطلب الدكتور خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق وكذلك موافاته خلال 48 ساعة بتقرير وافى من اللجنة التى سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، لرصد وإثبات المخالفات التى ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات. كما طلب الوزير من رئيس الجامعة بإعداد تقرير شامل عن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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