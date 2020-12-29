جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أنه مبلغ المليون جنيه منها 500 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة تم صرفها بالفعل، و300 ألف جنيه من الموارد الذاتية لمستشفى الدعاة تم صرفها أيضًا بالفعل، كما تم اعتماد 200 ألف جنيه إضافية تحت حساب من يحتاجون للعلاج من العاملين بالأوقاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: مليون جنيه لدعم علاج مصابى كورونا من العاملين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.