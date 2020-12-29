بعد ظهور السلالة الجديدة..هل ينتقل فيروس كورونا من الغذاء للإنسان

قال الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة ، إن بعض الدول اكتشفت وجود فيروس كورونا فى الأغذية منها " أرجل الدواجن المجمدة ، والجمبرى" وقد تكون ليست فى الأغذية ، ولكن فى الكارتونة أو الصندوق الذى يحتويها.

وأشار " إبراهيم" خلال تصريحات لــ "دوت الخليج " إلي أنه لم يتم اكتشاف أى أغذية تحتوى على الفيروس فى مصر حتى الآن، و لم يثبت وجود انتقاله للإنسان عن طريق الأغذية.

وكشف أن فيروس كوفيد 19 ظهر منذ سنوات عديدة فى الحيوانات وبصور كثيرة حتى وصل إلي الخفافيش خلال العام الماضى لذا فإنه من الطبيعى يتحور نظرا لكبر حجمه وتكاثره .

وأكد " وكيل معهد الصحة الحيوانية " أنه تم تحصين 23 ألف عينة من الأغذية فى معهد الصحة الحيوانية ولم يتم رصد أى حالة إيجابية حتى الآن وكل النتائج سلبية لذا لا توجد أى مشكلة فى عملية نقل العدوى من الأغذية للإنسان .

وأضاف أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت فى 5 دول أوروبية منها انجلترا ولم يتم رصدها حتى الآن فى مصر أو فى الأغذية سواء الحيوانية أو النباتية .

وطمأن الشعب المصري من عدم وصول فيروس كورونا للأغذية فى مصر حتى المجمدة منها ، مشيدا بدور وزارة الزراعة ومعهد الصحة الحيوانية فى جودة المنتجات الزراعية المصرية ، وفحص جميع العينات القادمة من الخارج .

وأوضح أن فحص العينات المستوردة مستمر حتي يستقر الوضع وتنتهي أزمة تفشي وباء كورونا، وإلي أن تتجدد التعليمات الواردة إلي المعامل ، لافتا إلي أن التحاليل تمت بتكنولوجيا عالية ولا يمكن لأحد التشكيك بها.