الرئيس السيسي يوجه بعلاج سيدة المنوفية المريضة بالسمنة المفرطة

في استجابة سريعة و لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السیسي، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية،والتى تعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك في لفتة إنسانية واستجابة سريعة.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السیسی بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التي لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفور انتقل فريق طبي متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة اسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفي المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية وإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة

وجار مناظرة الحالة الصحية للسيدة "شيرين" من قبل استشاريين في تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقي العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.