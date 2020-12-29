مصر تستثمر في الاقتصاد الاخضر لتحقيق نمو مستدام .. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انفوجراف استثمار مصر في الاقتصاد الاخضر لتحقيق نمو مستدام .
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي أن مصر اهتمت في الآونة الأخيرة بالمشروعات التنموية التي تهدف إلى الحفاظ على معدلات نمو مستدامة مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية التي وضعتها مصر لنفسها لتسريع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واكد المركز انه جاء أيضًا في المقال المنشور على الموقع الرسمي للبنك أن مصر استهدفت منذ ٢٠١٨ جذب الدعم الدولي تجاه مشروعات تضع الإنسان المصري في قلب خطط التنمية، مثل: مشروعات الطاقة النظيفة، والري، والمياه، وخفض التلوث.
وأضاف إنه من أهم شركاء التنمية لمصر: بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي.
وتقوم وزارة التعاون الدولي بدور الوسيط بين تلك المؤسسات والجهات المعنية؛ بهدف تطبيق التوجه نحو آليات تستهدف نمو الفرد المصري بالأساس.
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