انتي البداية| وزارة البيئة توفر فرص عمل للسيدات بـ تدوير زيوت الطهي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والقطاع الخاص (شركتي افكو وتجدد) للتعاون في مجال دمج المرأة فى العمل البيئى من خلال مبادرة (انتى البداية)، لتمكين السيدات من إدارة مخلفات منازلهن وتثقيف أسرهن بشأن إعادة التدوير لجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل، وذلك بدءا من يناير 2021 ولمدة ستة أشهر.

وأكدت أن البروتوكول يأتي في اطار سعي وزارة البيئة الدائم لتبنى المبادرات التى تخدم فئات المجتمع المختلفة وخاصة المرأة والتي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

يقدم البروتوكول مدخلا مختلفا للتعامل مع تلوث المياه والسعي لمنعه من البداية، ليس فقط بالتوعية بمخاطر التخلص غير السليم من زيت الطهي المستخدم، بل واتاحة الفرصة للسيدات للتخلص من تلك الزيوت بطريقة آمنة من خلال إطلاق خدمة “Green Pan” لتدوير زيوت الطهي، والتي تخدم حاليًا حوالي 1000 أسرة شهريا، ولديها 9000 اشتراك بشكل كلي.

وقالت اننا "نهدف أن تصل المبادرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما يعود بالنفع على الأسرة المصرية ويساهم في تحسين جودة المياه". مضيفة أن هذا البروتوكول يعد أحد ثمار جلسات للحوار المجتمعى التي عقدتها الوزارة على مدار الأعوام الماضية للمشاركة فى النهوض بمنظومة المخلفات بالتعاون مع الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات.

ويمكن الحصول على تلك الخدمة بالاتصال بالخط الساخن 19481، حيث تقوم “Green Pan” بإرسال مندوبيها لاستلام الزيت المستعمل من البيوت المشتركة في الخدمة وتسليم ربة المنزل هدية كحافز لها للإستمرار في التجميع والمساهمة فى إعادة التدوير لخدمة البيئة، حيث ستوفر شركة افكو مصر تبعا للبروتوكول لشركة تجدد التي تقدم الخدمة (6000) زجاجة زيت 1.75 لتر شهريا طول فترة المبادرة ليتم توزيعها على مستخدمى “Green Pan” بواسطة كهدية لكل 5 لتر زيت مستعمل.

وتبنت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات البيئية للشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن حملات المشاركة المجتمعية لخلق بيئة نظيفة ومنها مبادرة تنظيف نهر النيل من المخلفات بمشاركة الشباب والمجتمع المدني ومؤسسة جرينيش ( Very Nile )، ومبادرة الفصل من المنبع بالمدارس، وحملات النظافة بمحافظات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ومنها حملة "صحتنا فى بيئتنا" باسيوط.

كما شملت المبادرات الأسبوع البيئى بجامعة وادى النيل بقنا بتوزيع عدد 150 حاوية و100 شجرة مثمرة الى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا، بالإضافة إلى البرنامج التدريبى "تروس" لتنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب، ومبادرة التشجير وزراعة الأسطح ومبادرة شباب الجامعات من خلال خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئى.