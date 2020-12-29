نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأعداد لا تعكس الواقع وموعد ذروة الإصابات".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن تصريحات هامة بشأن وضع الوبائي وآخر مستجدات فيروس كورونا، ومنها موعد ذروة الإصابات والانتهاء من موقع الالكتروني للحصول علي اللقاح.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان:

مصر أقل الدول:

أكدت الدكتورة هالة زايد، أن مصر من أقل الدول في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا بالمقارنة بعدد السكان.

موعد ذروة الإصابات:

كشفت وزيرة الصحة والسكان أن شهري ديسمبر ويناير هي أكثر الشهور وفيات وإصابات بالأمراض التنفسية في العالم كله، معلقا "توقعنا زيادة إصابات ورونا خلال شهري ديسمبر ويناير".

قدرة استيعابية:

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على أن هناك قدرة استيعابية بالنظام الصحي لأي زيادة في إصابات كورونا.

لا يوجد اختلاف بين الموجة الاولي والثانية:

أوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا.

كما أوضحت أنهم لم يرصدوا أي أعراض مختلفة مع الموجة الثانية لكورونا حتى مع تغيرات الفيروس التي رصدت في بعض الدول.

مؤشرات إيجابية:

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن هناك مؤشرات إيجابية وهي أن حدة المرض انخفضت عن الفترة الماضية، ولكن هناك انتشار أسرع لفيروس كورونا خلال هذه الفترة، ولكن شدة الأعراض انخفضت.

نصائح هامة

نصحت وزيرة الصحة والسكان أنه يجب التخلص الآمن من الكمامة قبل دخول المنزل، مؤكده أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن الجلوس في الأماكن المغلقة.

وتابعت: "نرجو من المواطنين عدم التجمع خلال فترة رأس السنة".

الانتهاء من موقع التسجيل:

وقد كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن الانتهاء من الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

تأمين اللقاح:

وكشفت وزيرة الصحة، عن تواصل جهود الدولة لتأمين تلقي جرعات اللقاح المضاد لكورونا، لافتة إلى أن هيئة الدواء المصرية تجري تحاليل على الدفعة التي استلمتها مصر من لقاح كورونا.

الإعداد لا تعكس الواقع:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن وباء فيروس كورونا عالمي، والأعداد التي يتم تسجيلها في كل الدول لا تعكس الواقع بنسبة 100% على الأرض.

وأضافت أن الحالات التي يتم تسجيلها، كانت تم تشخيصها بالأنظمة الصحية، وهناك العديد من الحالات الأخرى غير المسلجة، سواء لا تعلم بالإصابة أو تُعالج منزليًا، وهذا في جميع.

الحالات تعكس 10% فقط:

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الأرقام المسجلة لا تعكس سوى 10% من الحالات، وهذا الحال ليس في أمريكا أو مصر فقط وإنما في كل دول العالم، منوهة بأن الوباء يعلن عن نفسه، ولا دولة تستطيع أن تخفيه.

كفاءة اللقاح الصيني:

أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن اللجنة انتهت من تحاليل شحنة اللقاحات التي وصلت إلى مصر، وكان آخرها بالأمس، مؤكدة أن كل التحليلات تبين كفاءة لقاح سينوفارم.

المحافظات الأكثر إصابة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا، وتمثل أكثر من 60% من إصابات محافظات مصر، قائلة: "نعلم الأماكن والأحياء الموجود بها إصابات كورونا وجاري العمل والسيطرة عليها، والزيادة كانت متوقعة وجاري احتوائها".

سبب زيادة الإصابات:

ونوهت وزيرة الصحة بأن عدد الإصابات وزيادتها هي مسؤولية المواطن وليس الدولة فقط، الدولة لديها القدرة على استيعاب الحالات وتوفير الأدوية، مؤكدة أن العالم كله يعاني.

