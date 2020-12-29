رئيس "طاقة البرلمان": جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100%

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التى أكد فيها أن جودة شبكات إنتاج ونقل الكهرباء أصبحت بجودة عالية بنسبة 100% بجميع أنحاء الجمهورية وأن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج والنقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ50 عامًا الماضية.

وقال "السويدى"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، إن الواقع يؤكد أنه قبل الـ 6 سنوات الماضية كانت هناك مشكلات مزمنة فى شبكات إنتاج ونقل الكهرباء إضافة إلى المشكلات الكبيرة فى انقطاع الكهرباء بصورة مستمرة خاصة فى عام 2012، مؤكدًا أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الكهرباء جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وإفريقيا فى إنتاج الكهرباء وأصبح لدى مصر فائضا من الكهرباء.

ووجه "السويدى" التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين ورؤساء الشركات والهيئات وجميع العاملين بقطاع الكهرباء على جهودهم الكبيرة ونجاحهم فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاقتصادى والحيوى، مشيدًا باعتراف الدكتور محمد شاكر بوجود بعض المشكلات فى شبكات التوزيع والتى لا يمكن إنكارها ويجب الاعتراف بها وأنه جارِ الانتهاء من أعمال التطوير لشبكات توزيع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشاد بتأكيد الوزير أن الوزارة تستهدف أن تكون الخدمة التى تصل لجميع المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية بأعلى جودة وخدمة وأن الوزارة تولى اهتمام طبير لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظات الصعيد وسيناء بشكل خاص وتأكيد الوزير أيضًا أنه تم تطوير شبكة توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية لأهالى شمال سيناء بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه.

وأعلن رئيس طاقة النواب، عن استعداد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى وضع رؤية مشتركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تضمن التوصل الى حلول عاجلة لمشكلات شبكات التوزيع، مؤكدًا أنه كان هناك تعاون وتنسيق حقيقية بين اللجنة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدى الخمس سنوات من عمر مجلس النواب الحالى فى فصله التشريعى الأول الذى انفض خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف النائب طلعت السويدى عن أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كان يبحث بنفسه جميع الشكاوى والمشكلات التى كانت تتلقاها اللجنة من جميع أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بأى مشكلات تتعلق بقطاع الكهرباء داخل دوائرهم الانتخابية لدرجة أنه كان يتولى بنفسه بحث ارتفاع بعض أسعار فواتير الكهرباء وكان يحقق فيها ويرد على اللجنة بنفسه ويعلن الاجراءات القانونية التى اتخذها.

