نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: مليون جنيه لدعم علاج مصابي كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مبلغ مليون جنيه كدفعة أولى لدعم علاج مصابي فيروس كورونا من العاملين بالأوقاف الذين يعالجون بمستشفى الدعاة منها خمسمائة ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة تم صرفها بالفعل.

وأضاف الوزير أن مبلغ 300 ألف جنيه من الموارد الذاتية لمستشفى الدعاة تم صرفها أيضًا بالفعل، كما تم اعتماد ٢٠٠ ألف جنيه إضافية تحت حساب من يحتاجون للعلاج من العاملين بالأوقاف.