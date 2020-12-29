المالية تعلن عن موعد صرف مرتبات يناير 2021 للعاملين بالدولة

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محمد سياف - ابو ظبي - اعتمد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط موعد صرف مرتبات يناير 2021 للعاملين في الدولة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجديد “يناير، فبراير، ومارس وفقاً للبيان الذي نشرته وزارة المالية يوم أمس الأحد الموافق 28 من ديسمبر 2021 .

المالية تعلن عن تقسيم مواعيد صرف مرتبات يناير 2021

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم بالفعل تقسيم مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 والشهور التالية للعاملين في الهيئات والوزارات على مدار ثلاثة أيام، على أن تبدأ إتاحة المرتبات الخاصة بالعاملين في ماكينات الصراف الآلي بحسب المواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل المنظومة المالية الإلكترونية.

وطالب الدكتور محمد معيط على الجهات الإدارية في كافة الهيئات والجهات الإدارية إخطار العاملين بالمواعيد الخاصة بصرف مرتبات يناير 2021 ، موضحاً أن التقسيم للعاملين على الثلاث أيام يمنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر المستطاع وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير المالية أن هذه القرارات تأتي على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل التجمعات، مشيراً إلى أنه يجب العمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة والتي يمكن أن تساهم في الحد من انتشار كوفيد 19 ، وتيسر الأمور أيضاً على المواطنين وتحد من الأعباء المحملة على كاهلهم.

وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد أنه تم وضع مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2021 لكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مع مراعاة أعداد العاملين بها وأيضا المديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأشار إلى أنه من المقرر صرف مرتبات يناير 2021 في 26 وزارة وهيئة بداية من يوم 24 يناير ، ويليها صرف مرتبات 16 وزارة وهيئة بداية من اليوم التالي 25 يناير على أن يصرف مرتبات 9 وزارة وهيئة تابعة لهم يوم 26 يناير ، أما عن شهر فبراير تقرر صرف مرتبات فبراير 2021 في 26 وزارة وهيئة بداية من يوم 23 فبراير وفي اليوم التالي 24 فبراير صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة وفي يوم 25 فبراير صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات.