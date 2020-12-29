أمانة النواب: استقبال 77 عضوا بالنظام الفردى اليوم

جدة - نرمين السيد - استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، 77 نائبا من الفائزين بالمقاعد الفردية عن محافظات الصعيد وسيناء، فى آخر أيام لاستخراج كارنيهات العضوية واستلام الحقائب البرلمانية.





وحرص أعضاء مجلس النواب الجدد، عقب استخراج كارنيهات العضوية، على تفقد أروقة البرلمان، وذلك بعد أن خصصت الأمانة العامة للمجلس عدد من الموظفين لاصطحاب النواب لتفقد المجلس.

وزار الأعضاء أيضا متحف المجلس والذى يحوى تاريخ المجلس التشريعي، ويضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.

وحرص الأعضاء، على التقاط الصور التذكارية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، فضلا عن زيارة البهو الرئيسى لقاعة 25 يناير.