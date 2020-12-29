خلال لقاء رئيس الشيوخ.. سفير جورجيا: نتمنى إنشاء جمعية صداقة مع مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس المجلس، وفقا لبيان صحفى، على ترحيبه بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، معربا عن أمله فى أن تشهد مزيدا من التطور فى المرحلة القادمة على جميع الأصعدة خاصة البرلمانية.

من جانبه توجه السفير الجورجى بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمنيته فى إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل، وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين لتدعيم التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن جورجيا شهدت فى أكتوبر الماضى انتخابات برلمانية تم على إثرها تشكيل برلمان جديد عقد أول جلساته فى الأسبوع الماضى.

وفى نهاية الزيارة، أهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع المجلس للسفير الجورجى والذى أهدى بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له، حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.