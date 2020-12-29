جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس المجلس، وفقا لبيان صحفى، على ترحيبه بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، معربا عن أمله فى أن تشهد مزيدا من التطور فى المرحلة القادمة على جميع الأصعدة خاصة البرلمانية.
من جانبه توجه السفير الجورجى بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمنيته فى إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل، وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين لتدعيم التعاون البرلمانى بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن جورجيا شهدت فى أكتوبر الماضى انتخابات برلمانية تم على إثرها تشكيل برلمان جديد عقد أول جلساته فى الأسبوع الماضى.
وفى نهاية الزيارة، أهدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع المجلس للسفير الجورجى والذى أهدى بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له، حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال لقاء رئيس الشيوخ.. سفير جورجيا: نتمنى إنشاء جمعية صداقة مع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.