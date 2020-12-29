التنمية المحلية: تنفيذ 2.444 مشروعا فى سوهاج وقنا

جدة - نرمين السيد - كما شارك فى الاجتماع أشرف الداودى، محافظ قنا، وطارق الفقى، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، واللواء محمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة وزيرة التعاون الدولى، والدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق عمل المكتب التنسيقى للبرنامج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، فى إطار الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد والمتابعة الدقيقة من جانب رئيس مجلس الوزراء للبرنامج.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات فى محافظات الصعيد.



وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التى تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجارى أن السياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية كانت فاعلة فى خفض نسب الفقر فى وقت كان العالم كله يعانى من ارتفاع معدلات الفقر.

وأضافت السعيد أنه كان واضحًا أن هناك انخفاض لمؤشرات الفقر فى محافظات الوجه القبلى مما يعنى أن برامج الإصلاح الاقتصادى والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ فى مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية، مضيفة أن تدخلات الدولة تأتى وفق منهج علمى يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية فى المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل وكذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن نتائج البرنامج تؤكد نجاح سياسات الدولة فى التقليل من نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستثمار العام فى المحافظات الأكثر فقرًا، إذ ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2020 -2021، وفى قنا ارتفعت إجمالى الاستثمارات العامة إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج فى العام المالى 2016 - 2017، وأشادت السعيد بدور مكتب التنسيق للبرنامج وجميع المؤسسات المشاركة فى البرنامج.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام فى محافظتى سوهاج وقنا من 500 جنيه فى عام 2015 - 2016 ليصل إلى 1.200 جنيه فى محافظة سوهاج و1.900 جنيه فى محافظة قنا خلال العام المالى الحالى 2020 - 2021 على تراجع معدلات الفقر والبطالة فى المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر فى حضر وريف الوجه القبلى فى عام 2019/2020 بواقع 1.06 و3.79 نقطة مئوية على التوالى مقارنة بالمستويات المسجلة فى عام 2017 - 2018

وسلطت السعيد الضوء على المشروعات المُنتهية فى برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية "16- 2017/19- 2020"، إذ نتج عن الاستثمارات الضخمة التى تم توجيهها فى إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1.749 مشروع بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعا فى محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1.217 مشروع فى محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.1 مليار جنيه.

وأشار محمود شعراوى إلى نجاح البرنامج فى استيفاء كل مؤشرات الصرف ودورات التقييم والتحقق التى قامت بها جهات مستقلة، وهو ما نتج عنه تحويل مبلغ 365 مليون دولار من مخصصات القرض من البنك الدولى لوزارة المالية، وهو ما يعادل 73% من إجمالى المخصصات المستهدفة حتى نهاية البرنامج فى أكتوبر 2023

وقال وزير التنمية المحلية إن هناك دورة جديدة جارية للتقييم خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن تتمكن المحافظتين من تحقيق نتائج جيدة تمكنهم من الحصول على مبلغ 63 مليون دولار إضافية لتمويل خطة "2022 - 2021"، لافتاً إلى أنه تم تحويل مبلغ 277 مليون دولار من وزارة المالية للمحافظات حتى الآن.

وأضاف شعراوى أن إجمالى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها بلغت حوالى 3.707 مشروعات بالمحافظتين، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 2.444 مشروع وجار تنفيذ 1.263 مشروع، كما تم البدء فى تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه، وهناك تعاون وتنسيق جيد بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى إشادة البنك الدولى فى بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتى بلغت 5.2 مليون مواطن من إجمالى 8 ملايين مواطن بالمحافظتين وهو ما يمثل تقريبا 65% من السكان، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من خطوات كبيرة فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تم تطوير المراكز التكنولوجية وإصدار دليل خدمة رخص المبانى وتدريب العاملين بالمكاتب الأمامية والخلفية، وكان من نتيجة ذلك خفض المدد الزمنية اللازمة للحصول على خدمتى رخص البناء ورخص المحلات بالمراكز التكنولوجية بنسبة 25%.

وقال محمود شعراوى أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية إذ تم الانتهاء من إعداد خطة تنمية التكتلات التنافسية بالمحافظتين، ومن المتوقع بدء تنفيذها فى 4 تكتلات قريبا باستثمارات 572 مليون جنيه، وتتضمن الخطة حزمة من مشروعات البنية الأساسية والدعم الفنى والتدريب للعاملين وأصحاب هذه التكتلات والمناطق التى تمارس فيها الأنشطة الإنتاجية، وهو ما سيساهم فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى وجودة الإنتاج وبالتبعية ربحية العاملين بهذا القطاع، وسيتم وضع وتنفيذ خطة لتطوير 6 تكتلات اخرى خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج.

وأوضح شعراوى أن هناك إشادة كبيرة بالنظام البيئى والمجتمعى المطبق فى البرنامج خلال عمليات التخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات، إذ وجه رئيس مجلس الوزراء بتعميم هذا النموذج، ويجرى حاليا التنسيق مع وزارتى التخطيط والبيئة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه من أهم التطورات التى تحسب للبرنامج الحرص على الإلتزام بالاعتبارات البيئية واعتبارات الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الإجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات، وهو ما ساهم بشكل كبير فى الحد من انتشار فيروس كورونا فى صفوف العمال بالمشروعات الجارية وقلل من أعداد الإصابات وحافظ على استمرارية المشروعات.

وأشاد محمود شعراوى، بالجهد الذى حققه فريق عمل المكتب التنسيقى والوزارات الشريكة بالبرنامج خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن البرنامج ساهم فى تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كل الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين.

وأوضح طارق الفقى محافظ سوهاج إلى أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التى تم مراجعتها وتحديثها فى إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت فى تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين فى تقديم الخدمات، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم فى تطبيق اللامركزية بشكل حقيقى وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.

كما أشار الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج إلى أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتناول الهلباوى مستجدات الموقف التنفيذى والمالى للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، والتى أشاد بمخرجاتها فريق البنك الدولى وجهة التحقق المستقلة ومقيم الأداء، وخطة تطوير الإطار المؤسسى للبرنامج والذى يشمل المجلس الإقتصادى والذى يعمل كآلية استشارية للمحافظات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات.

واستعرض الدكتور هشام الهلباوى بالأرقام دور البرنامج فى مجالات خلق فرص عمل، التنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، حيث كانت أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هى فى مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقد قام البرنامج ومحافظتى سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 2020 -2021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنيه فى سوهاج و106 ملايين جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.

كما استعرض اللواء محمد الزلاط الموقف التنفيذى لخطة التعاقدات لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة فى قنا وسوهاج، وتم الانتهاء من إجراءات الترسية لستة مشروعات بقيمة حوالى 3.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 - 2021 بالمحافظتين، ومن المقرر الانتهاء منها فى 24 شهر، وجار العمل على تقصير المدة إلى 18 شهرًا.