30 يوم إحسان.. الأزهر يطلق أولى مبادراته الدولية لدعم اللاجئين

جدة - نرمين السيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أولى مبادراته الدولية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم اللاجئين والنازحين داخليًا والمشردين الأكثر احتياجًا، والذين يتجاوز عددهم 3.8 مليون شخص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتأتى هذه المبادرة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الأزمات الاقتصادية التى تضاعف متاعبهم، خصوصًا فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، إذ تُطلق المبادرة تحت عنوان: "30 يوم إحسان"، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعمه لدور الأزهر ورسالته الإنسانية على المستويين الإقليمى والدولى. وتستهدف المبادرة، التى تقدَّم باللغتين العربية والإنجليزية، مخاطبة الجانبين الإنسانى والدينى لدى الجمهور العريض فى المنطقة والعالم من أجل دعم ومناصرة هذه الفئة من الأشخاص والعائلات التى تفتقد للكثير من مقومات الحياة الأساسية. كما تستهدف حثّ المجتمعات المسلمة وغير المسلمة على مؤازرة النازحين داخليًا واللاجئين فى الدول التى تستضيفهم بطرق مختلفة وفقًا لاحتياجاتهم الملحّة، بالإضافة إلى إظهار أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الدينية والمؤسسات الإنسانية الدولية فى سبيل دعم قضايا المحتاجين والفئات الأكثر فقرًا.

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