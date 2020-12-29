القباج توقع بروتوكول مع المحرصاوى لإنشاء وحدة خدمية للطلاب بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سلسلة البروتوكولات التى وقعتها الوزارة مع الجامعات المصرية، إذ تتيح هذه الوحدة وجود قنوات للتواصل بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالى لإحداث نوع من التكامل بينهم فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعى باعتباره مواطنا مصريا يمثل هدفًا للتنمية المستدامة التى ترتكز على محورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.

وقالت نيفين القباج إن جامعة الأزهر لها تاريخ عريق وعظيم فى خدمة التعليم، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعى لها رسالة جليلة أيضًا تجمع بين العمل الخيرى والتنموى وتهتم بالاستثمار فى البشر وكل الأوجه التنموية المتاحة.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها فى فعالية توقيع برتوكول التعاون بمقر جامعة الأزهر، أن رسالة التضامن الاجتماعى ليست معنية فقط بالحد من الفقر ولكن توخى قواعد العدالة فى التوزيع بين مختلف الفئات فى مختلف المحافظات، كما أن الوزارة معنية بالتمكين الاقتصادى، مشيرة إلى أن التوسع فى الجزء الاستثمارى يدعم العمل الخيرى.

وأفادت بأن ملف الرعاية الاجتماعية من أكثر الملفات التى توليها الوزارة أهمية قصوى، مشيرة إلى أن الوزارة معنية بالشراكة مع مختلف الجامعات فى إطار هذا الملف لتقديم حزمة خدمات اجتماعية واقتصادية للطلاب، موضحة أن شباب الجامعات ثروة قومية والعمل الجامعى يمثل أحد السبل لتحقيق "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى سبل الشراكة والتعاون مع الجمعيات الاهلية، مؤكدة دورها الهام فى تنفيذ برامج ومبادرات الوزارة، كما استعرضت دور بنك ناصر الاجتماعى باعتباره الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأكدت أن وحدة التضامن الاجتماعى تعمل على توفير كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب، من خلال إتاحة حزمة من الخدمات المتكاملة للطالب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية وللخريجين الجدد بعد الانتهاء من دراستهم، ما يعزز من السلام والأمن المجتمعى.

وأضافت أن تلك الوحدات تعمل على تعزيز الوعى الإيجابى لطلاب جامعة الأزهر بهدف زيادة معدلات الاستثمار فيهم، كما تعمل هذه الوحدة على تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية وكذلك تنظيم زيارات تفقدية وميدانية لأنشطة وبرامج وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، أن الأزهر الشريف يعد القوة الناعمة لمصر محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الأزهر يحتضن حوالى 33 ألف طالب وافدًا من أكثر من 100 دولة من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن رسالة جامعة الأزهر متعددة وليست تعليمية فقط كما يفهم لدى البعض، مضيفًا أن الجامعة تقوم بخدمات مجتمعية داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى التمييز الكبير الذى حققه طلاب وطالبات فريق ايناكتس جامعة الأزهر من تمثيل مشرف لمصر من خلال فوزهم بالمركز الأول على مستوى العالم فى مجال ريادة الأعمال، بجانب إسهام اطباء جامعة الأزهر فى مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا فى مختلف محافظات الجمهورية بأسيوط ودمياط والقاهرة وبالتعاون مع وزارة الصحة، بجانب استضافة المدن الجامعية للعالقين العائدين من مختلف أنحاء العالم خلال الشهور الماضية.

وأوضح الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الأزهر داعمة لجميع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مدللاً على ذلك بمشاركة أطباء جامعة الأزهر فى القوافل الطلبة والإغاثية التى أرسلتها الدولة خلال انفجار مرفأ لبنان، إضافة للمشاركة فى القوافل الطبية والإغاثية التى تم إرسالها إلى السودان الشقيق خلال أحداث الفيضانات التى تعرضت لها خلال الشهور الماضية.

ومن المقرر أن تعمل وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة الأزهر على 3 محاور هى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية، خدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وخدمات تمكين اقتصادى وشمول مالى.

أما المحور الثانى فهو محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية وتوزيع كتيبات ونشرات توعية وانشاء منصات الكترونية.. ويتمثل المحور الثالث فى دعم المعارف والخبرات من خلال القيام بتنظيم زيارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعى واجراء حوارات مع العاملين وتنظيم زيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة، بالإضافة إلى التطوع بجزء من الوقت لصالح مشروعات أو الفئات التى تخدمها وزارة التضامن.