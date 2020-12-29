تعانى من السمنة المفرطة.. الرئيس السيسى يوجه بعلاج سيدة مريضة بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السیسى، بعلاج شيرين سمير عبد المقصود، المقيمة بقرية بيت شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إذ تعانى من السمنة المفرطة ووصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بداء "الفيل"، ما أثر سلبا على حركتها، وذلك فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة.





وكلف الرئيس عبد الفتاح السیسی بتوجيه كل أوجه الرعاية الصحية على نفقة الدولة للسيدة شيرين التى لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج.

وانتقل فريق طبى متخصص لمتابعة المريضة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين لمستشفى المخ والأعصاب بمدينة شبين الكوم لمتابعة حالتها الصحية وإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وجار مناظرة الحالة الصحية للسيدة شيرين من قبل استشاريين فى تخصصات الجراحة، الباطنة، والأوعية الدموية، إضافة إلى إجراء كل الفحوصات الطبية، لبدء تلقى العلاج اللازم تمهيدا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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