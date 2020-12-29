صور.. نقابة البناء والأخشاب: إنشاء وحدة لتلقى شكاوى العنف والتمييز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولى لعمال البناء والأخشاب، تحت عنوان "معا ضد العنف والتمييز" بمقر مركز التدريب المهنى المتطور التابع للنقابة.

وأشار "الجمل" إلى أهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 التى أطلقتها منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتمييز، مؤكدا أنها تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة.



وعبر عبد المنعم الجمل، عن اعتزازه بحملة الاتحاد الدولى لعمال البناء والأخشاب، لمناهضة العنف والتمييز فى مكان العمل، والتى تشارك فيها النقابات والاتحادات العربية الأعضاء بالشبكة العربية للبناء والأسمنت.

من جانبها أكدت هالة عبد الحفيظ، أمينة المرأة بنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن مواجهة كل أشكال العنف من شأنه توفير مناخ أفضل وبيئة عمل قادرة على زيادة معدلات الإنتاج.



وشددت على أهمية توفير آليات واضحة لرصد حالات التحرش التى تتعرض لها المرأة فى مواقع العمل، وكذلك كيفية التعامل معها، مشيرة إلى أهمية تكاتف الجهود من أجل دعم ضحايا التحرش، لاسيما فى ظل الآثار النفسية السلبية التى يتعرضون لها.

فيما أشارت بسمة محمود، المعالج النفسى، الباحثة فى شئون المرأة، أن جريمة العنف ضد المرأة واحدة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن 80% من السيدات فى مصر يتعرضن للتحرش اللفظى أو التحديق البصرى فى أماكن العمل.



وأوضحت أن العنف هو أى فعل يصدر عنه أى أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الاجتماعية أو الجسمانية أو النفسية، بما يؤثر على الأسرة والمجتمع، مؤكدة أنه لا يرتبط بثقافة أو طبقة اجتماعية، بل إنه ظاهرة عامة ودولية.

ووجهت عدة رسائل للمرأة فى موقع العمل لمواجهة المتحرش أهمها مهارات الرفض بالنظرة، بحيث تكون تعبيرات وجه المرأة حادة، مع ضرورة مراعاة التباعد بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن سيكولوجية المتحرش أنه شخص جبان، ولكن فى حالة الرغبة فى التحرش يكون قوى، وهو بسبب التربية السلبية.

وأشارت بسمة محمود، إلى أن العنف ضد المرأة يؤدى للتقليل من قدراتها وإمكانياتها، فضلا عن شعورها بالخوف والاكتئاب، وما ينجم عنه من الآثار النفسية مثل الإجهاد، بالإضافة إلى عدم قدرتها فى الاعتناء بنفسها وأطفالها بالشكل الصحيح.



وأشار محمد مصطفى، مستشار التدريب والتثقيف بالنقابة العامة، إلى أن الاتفاقية رقم 190 التى أطلقتها منظمة العمل الدولية، تركز على أهمية عمل حظر قانونى للعنف ضد المرأة وإقرار عقوبات رادعة تناسب الجرم، فضلا عن تبنى استراتيجيات واضحة للمواجهة.

وأوضح أن الاتفاقية نصت كذلك على توفير الدعم والإرشاد والتثقيف اللازم وزيادة الوعى فى مواجهة الظاهرة، قائلا: "الاتفاقية أكدت أيضا على أهمية وجود آلية للرصد والمتابعة، وتقديم كل الدعم والمساندة للضحايا".