خط ساخن.. الهجرة والسياحة تنسقان لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، الدكتور مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، لتنسيق الجهود لحل مشكلات المصريين العالقين، بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، الوارد أسماؤها فى شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب تولى تلك الشركات تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.





وأوضح اللواء مازن فهمى، وفقا لبيان صحفى، أن وزارة الهجرة تتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج وممثلى الجاليات بالخارج لمعرفة أعدادهم، ومتابعة موقف تسكينهم، تنفيذا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأضاف فهمى، أن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءات للمصريين العالقين بالخارج، وحل أى مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيدا بجهود وزارة السياحة والآثار، فى التواصل مع الشركات للتيسير على المصريين العالقين.

وتابع فهمى، أن هناك نحو 29 شركة خرج المصريون عن طريقها، والتى وردت فى شكاوى المصريين بالخارج، حيث بلغت الأعداد 1774 فى الإمارات العربية، ونحو 700 فى دول أخرى، ممن تقدموا بالشكوى لوزارة الهجرة، لحل مشكلاتهم، مؤكدا أن المواطن المصرى على رأس أولويات الدولة المصرية، وأن بلده تسانده وتقف إلى جانبه.

من ناحيته، أكد مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، تواصله مع الشركات السياحية لمعرفة أعداد المسافرين وموقفهم فى الوقت الحالي، حتى عودة حركة الطيران مجددا، مؤكدا تخصيص وزارة السياحة لخط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر الخط الساخن رقم "19654".

وأوضح شلبى أنه سيتم التواصل مع الشركات وتحديد مواعيد لتسفير العالقين، حسب المقاعد المتاحة على الطيران الكويتى، والتنسيق مع وزارة الهجرة، بهذا الشأن، مؤكدا أن المادة "13" تُلزم شركات السياحة بإخطار وزارة السياحة بالرحلات، وإلا سيتم اتخاذ إجراء ضدها.

ومن جانبه، أجرى وكيل وزارة السياحة اتصالات بعدد من شركات السياحة خلال الاجتماع، للوقوف على آخر موقف لحجوزات المصريين العالقين فى أقرب وقت، تلافيا لأى مشكلات تنتج عن التأخير، والاستمرار فى متابعة موقف للحجز للباقين، والتواصل المستمر مع باقى الشركات التى قامت بتسفير العالقين، لمعرفة موقف الحجوزات وتوافر المقاعد والرحلات.

وفى سياق متصل، طالب اللواء مازن فهمى، المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة فى الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.