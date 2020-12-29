حماية المستهلك يشن حملات رقابية.. والمصيلحى: ضبط 7.233 عبوة أدوية مخدرة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين و التجارة الداخلية، بأن جهاز حماية المستهلك شن حملات رقابية موسعة فى محافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ والسويس وبنى سويف، استهدفت الصيدليات والمراكز الطبية ومخازن المستلزمات الطبية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر ومباحث التموين.





أسفرت الحملات، وفقا لبيان صحفى، عن غلق عيادة وضبط 138 صنف أدوية مجهولة المصدر بمحافظة القاهرة، بعد أن تلقى الجهاز شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء كورس رجيم من أحد العيادات الخاصة وبعد الشراء وجد أن الدواء به رائحة كريهة والعلبة الخاصة به مفتوحة.

وصرح أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه فى محافظة سوهاج تم ضبط 160 أمبول أدوية مخدرة و1.133 أمبول أدوية مجهول المصدر و2.000 زجاجة أدوية مجهولة المصدر و50 جهاز حجامة بمخزنين للأدوية وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار حسام الدين، إلى أنه فى محافظة السويس تم إعداد حملات تفتيشية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى على 12 صيدلية وأسفرت الحملات عن غلق صيدليتين لعدم وجود دكتور صيدلى وضبط 600 قرص أدوية مخدرات جدول و90 قرص أدوية منتهية الصلاحية و30 أنبول أدوية غير مسموح بتداولها وعليه تم تحرير محاضر بالمضبوطات والتحفظ عليها وإخطار النيابة العامة للتصرف.

وبمحافظة بنى سويف تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، استهدفت الحملات مركزين للحجامة وتم ضبط 2.200 كاس حجامة و800 أنبوبة اختبار لجمع الدم و170 مشرط جراحى وتم غلق المركزين بالشمع الأحمر والتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات المضبوطة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملات ضبطت 5.161 قرص أدوية مخدرة مهربة مجهولة المصدر وتم مصادرة الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، بمحافظة كفر الشيخ.