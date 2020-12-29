وزير التعليم العالي يرأس الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية...

عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو – الألكسو – الإيسسكو)، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور ممثلي الوزارات وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجدد في الجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وتقديم الشكر للأعضاء السابقين، مشيدًا بأهمية ودور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة " في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، منوهًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المبادرات والأنشطة والبرامج، التي تنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية المعنية بالتربية، والعلوم، والثقافة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة غادة عبدالباري نشأة وتاريخ اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتطور وظائف اللجان الوطنية، والتنظيم التشريعي لها، وبرامجها الأساسية، كما استعرضت محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية للجنة الوطنية.

واعتمد الاجتماع اللائحة المالية والإدارية للمشروعات والبحوث والدراسات، وما يرتبط بها من ندوات ومؤتمرات، التي تنفذها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وكذلك الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي، الذي يهدف إلى التماشي مع هيكل المنظمات الثلاثة الشريكة (اليونسكو – الألكسو – الإيسسكو)، وحرصًا على حسن تمثيل جميع الجهات الوطنية المعنية بما يوفر التنسيق، والتكامل، وتوحيد الرؤى ضمانًا لتحقيق الأولويات المصرية، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة وأهدافها القومية، والذي تم تنفيذه وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 1991 بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1588 لسنة 1967 بإعادة تشكيل الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة.

وتناول الاجتماع، نتائج الاجتماعات الإقليمية والمشاورات التي تمت مع الدول الأعضاء، وكذلك نتائج الاجتماع الإقليمي السادس للجان الوطنية باليونسكو، والذي عقد خلال الفترة من 15 حتى 16 نوفمبر 2019، والاجتماع الإقليمي لللجان الوطنية العربية حول "بناء القدرات وتعزيز دور اللجان الوطنية العربية"، والذي عقد بالقاهرة في 24 - 25 فبراير 2020، والمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية للاستراتيجية المقبلة لليونسكو (2022 - 2029)، والتي عقدت بالقاهرة يومي (26 - 27) فبراير 2020.

كما تناول الاجتماع المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية بشأن توصية العلم المفتوح، والتي عقدت يوم 24 أغسطس 2020، وتوصية الذكاء الاصطناعي، والتي عقدت بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يومي 10-11 أغسطس 2020.

كما استعرض الاجتماع المشاريع التي نفذتها اللجنة الوطنية مع المنظمات الثلاثة (اليونسكو – الألكسو – الإيسسكو) عام 2019-2020، في المجلات (التربية، الثقافة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وأحيط المجلس علمًا بتقارير المجالس التنفيذية والمؤتمرات العامة للمنظمات الدولية الثلاثة (اليونسكو – الألكسو – الإيسسكو)، والمشاريع المستقبلية لللجنة الوطنية المصرية مع المنظمات الدولية الثلاثة.