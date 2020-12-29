رسمياً.. أتلتيكو مدريد يفسخ تعاقده مع كوستا بالتراضي

أعلن نادى أتلتيكو مدريد الإسباني، عن فسخ تعاقد مع دييجو كوستا مهاجم الروخي بلانكوس، والمقرر إنتهائه في يونيو 2021، بالإتفاق بين الطرفين، كشف نادى أتلتيكو مدريد في بيان رسمي، إنه تم التوصل إلى إتفاق بشأن إنهاء عقد المهاجم دييجو كوستا، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2021، مؤكداً على أن هذه الخطوة جاءت بناءاً على طلب اللاعب.

وكان دييجو كوستا قد تقدم بطلب الرحيل عن اتلتيكو مدريد الإسباني لأسباب شخصية، قبل أن يتم إنهاء عقده اليوم، الثلاثاء.

ووجه أتلتيكو مدريد الشكر إلى دييجو كوستا على كل ما قدمه إلى الروخى بلانكوس في السنوات الماضية، متمنياً له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وكانت تقارير قد ترددت حول رغبة دييجو كوستا في الرحيل عن أتلتيكو مدريد خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة، قبل أن يتم تداول أنباء أخري تفيد رغبته في الرحيل لأسباب شخصية.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد الإسباني، منع دييجو كوستا من الإنتقال إلى 15 نادياً، مقسمين ما بين 3 أندية في إسبانيا هم برشلونة وريال مدريد وإشبيلية، و12 خارج إسبانيا وهم بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، وليفربول، ويوفنتوس، وتشيلسي، ودورتموند، وباريس سان جيرمان، وبورتو، ومونشنجلادباخ، ولاتسيو، وأتالانتا، ولايبزيج.