اتحاد الكرة يدرس جديا إلغاء تقنية الفيديو فى الدورى

تدرس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى عقب الخلاف الذى نشب بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق التقنية مؤخرا، حيث يرى اتحاد الكرة أن هناك مشكلات فنية عديدة فى تطبيق التقنية بالدورى المصرى وعلى رأسها مشكلة ضبط التسلل.

ويعرض اتحاد الكرة على الأندية فى جلسة الغد بمقر الجبلاية استمرار التقنية بنفس هذه المشكلات، وفى حالة موافقة الأندية سيطلب أحمد مجاهد من الأندية تحمل جزء من تكلفة تطبيقها وفى حالة رفض الأندية هذا الأمر ، سيتم التفكير جديا فى الغاء تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

وتفجرت أزمة خلال الساعات الماضية بعدما أرسلت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، خطابا لاتحاد الكرة تطلب فيه سداد مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.وفى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.

ومن المعروف أن اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة توصلت لاتفاق مع الشركة الإسبانية، على تطبيق الفار فى مصرى لمدة 3 سنوات ونصف، واختار اتحاد الكرة سبيل التأجير التمويلى ينتهى بالبيع والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، ما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى بالكامل، بعد رفض عدد كبير من أندية الدورى الممتاز تحمل جزءًا من تكلفة التقنية، بداية من الدور الثانى للدورى الماضى، وأرجعت الأندية رفضها لكثرة الأعباء المالية عليها هذا الموسم، بجانب اقتناعها بضرورة أن يتحمل اتحاد الكرة التكلفة بالكامل باعتباره المسئول عن تنظيم البطولة، إلى جانب حصوله على عائد مادى من بث مباريات الدورى. وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ "VAR" بالدورى المصرى تصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.