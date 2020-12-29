صابر الرباعى وأحمد جمال نجوم المتحدة فى "معكم " ليلة رأس السنة

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسى عمل سهرة خاصة من برنامج معكم مع الاعلامية منى الشاذلي في رأس السنة على قناة CBC تستضيف فيها النجم صابر الرباعي والنجم الشاب أحمد جمال.

وقال المهندس حسام صالح إن السهرة تتضمن نخبة من أجمل أغاني النجمين ويأتي هذا في إطار حرص المتحدة على توفير محتوى ترفيهي مميز المصريين في رأس السنة .

وحرصا من الشركة على توفير محتوى ترفيهي متنوع في رأس السنة يخاطب كافة اذواق المشاهد المصري والعربي .