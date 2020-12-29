قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسى عمل سهرة خاصة من برنامج معكم مع الاعلامية منى الشاذلي في رأس السنة على قناة CBC تستضيف فيها النجم صابر الرباعي والنجم الشاب أحمد جمال.
وقال المهندس حسام صالح إن السهرة تتضمن نخبة من أجمل أغاني النجمين ويأتي هذا في إطار حرص المتحدة على توفير محتوى ترفيهي مميز المصريين في رأس السنة .
وحرصا من الشركة على توفير محتوى ترفيهي متنوع في رأس السنة يخاطب كافة اذواق المشاهد المصري والعربي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صابر الرباعى وأحمد جمال نجوم المتحدة فى "معكم " ليلة رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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