حديقة الحيوان: نقدم للشمبانزى الشاى فى الشتاء والآيس كريم فى الصيف

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان، أن رئيس قسم التغذية بالحديقة مسئول عن صرف الأغذية التى تتناسب مع فصول العام، حيث فى الشتاء تحتاج الحيوانات إلى مأكولات ذات سعر حرارى مرتفع مثل العسل الأسود للزرافة، والمشروبات الدافئة كالشاى للشمبانزى والقردة العالية وإنسان الغابة.

وقال "رجائي"، خلال حوار لـ "دوت الخليج"، إنه فى فصل الصيف يتم إطعام الحيوانات بأنواع الطعام التى تحتوى على سوائل وسعرات حرارية قليلة، إذ يتم جلب الآيس كريم والخضراوات والأرز باللبن المثلج.

وناشد الجميع احترام الأماكن الأثرية فى الحديقة، وعدم التهاون فى هذا الموضوع، حيث يتم تحرير محضر لكل من يشوه الأثر، وتوجد نقطة شرطة بالحديقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على نظافة المكان والأماكن التى نجلس عليها.

كما شدد على ضرورة عدم إلقاء الحيوانات بالأشياء، معلقا: "وبلاش أذى للحيوان، عشان لما بنجيب حيوان برى بيكون غالى جدا وبيحتاج إجراءات كثيرة".