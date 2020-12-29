اليوم.. أوباما يحصل على "شيك" مقدم تعاقد مع الزمالك

أنهت إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إجراءات توفير مقدم التعاقد الجديد للاعب الفريق يوسف أوباما، ومن المقرر أن يتسلم الشيك الخاص بالمقدم اليوم قبل تدريب الفريق الذي ينطلق بعد قليل.

وسيتم صرف الشيك غدا، يعقبه الإعلان رسميا عن تجديد تعاقد أوباما مع الزمالك لمدة 3 مواسم ، حيث ينتهي تعاقد أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ليبدأ الزمالك في حسم ملف تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم لتحقيق استقرار الفريق من أجل حصد البطولات فى الموسم الجديد .

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واتفق الطرفان علي كافة بنود التعاقد قبل مباراة سموحة التي أقيمت امس في الجولة الثالثة للدورى، والتي حقق فيها الزمالك الفوز بثنائية نظيفة ، علي ان يتم الإعلان بمجرد صرف مقدم التعاقد وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة.