عاجل..عبدالله جمعة يعلن تعافيه من كورونا بعد يومين فقط من الإصابة "صورة"

أعلن عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهور سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها اللاعب للكشف عن كورونا.

وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمدلله نتيجة المسحة سلبية".

وكان عبدالله جمعة قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور إيجابية مسحته.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصب فيها عبدالله بالفيروس ويشفى منه، حيث كانت المرة الأولى، قبل نهائي أفريقيا الشهير بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي.