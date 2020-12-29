عاجل..عبدالله جمعة يعلن تعافيه من كورونا بعد يومين فقط من الإصابة "صورة"

أعلن عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهور سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها اللاعب للكشف عن كورونا.
وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمدلله نتيجة المسحة سلبية".
وكان عبدالله جمعة قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور إيجابية مسحته.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصب فيها عبدالله بالفيروس ويشفى منه، حيث كانت المرة الأولى، قبل نهائي أفريقيا الشهير بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي.
الزمالك يفوز على سموحة
استعاد الفارس الأبيض نغمة الإنتصارات مجددا علس حساب سموحة السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة ألتي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري علي إستاد برج العرب.
أفتتح المغربي أشرف بن شرقي أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 8 بعد تسديده ركلة الجزاء علي يمين الهاني سليمان حارس الأمواج الزرقاء.
الزمالك يتخطى موج سموحة ويصعد للمركز العاشر
حافظ الزمالك علي التقدم طوال الشوط الثاني قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2- 0 ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.
ليصعد الزمالك إلى المركز العاشر برصيد 7 نقاط، بينما يتجمد رصيد سموحة عند 5 نقاط، بالمركز السادس.
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