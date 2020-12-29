قلق عالمى بعد تسلسل كورونا "المتحور" إلى فرنسا والهند وبريطانيا

سادت حالة من القلق والإضراب المجتمع الدولى، بعد تسلل فيروس كورونا "المتحور" إلى العديد من الدول الغربية، على رأسها بريطانيا الذى كانت البداية، ومن ثم فرنسا وبلجيكا والهند.

وكانت وزارة الصحة فى الهند، قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى بعد تلقى إصابة 6 أشخاص مصابين بفيروس كورونا "المتحور"، وهو أكثر خطورة وفتكًا بصحة الإنسان.

وأصدرت وزارة الصحة الهندية بيانًا صحفى قالت فيه:" المرضى الستة المعزولين، كانوا مخالطين لعدد من الأجانب، وتم اكتشاف ذلك بعد عودتهم من بريطانيا.

وتجرى الوزارة، تعقب لزملائهم المسافرين، "كما يجري وضع معارفهم المقربون في الحجر الصحي، وذلك بعدما علقت الهند جميع رحلاتها القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر، لكن قرابة 33000 مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر، قبل سريان الحظر.

وقالت الوزارة إن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصا من بين هؤلاء الوافدين، بفيروس كورونا وإن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها، في أنحاء من أوروبا وآسيا.

وكانت الهند، قد أعلنت تسجيل 16432 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن إلى 10.22 مليون إصابة مؤكدة، و148153 وفاة.

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وتحتل الهند المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم. وتتوقع السلطات الصحية البدء في حملة تطعيم لنحو 300 مليون شخص مطلع الشهر المقبل.