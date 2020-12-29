صور.. بلقاء رئيس الشيوخ..سفير جورجيا بالقاهرة يتمني أنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة، مؤكدا علي ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين مؤكداً على أمله في ان تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة خاصة البرلمانية

من جانبه توجه السفير الجورجي بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ معرباً عن أمنيته في انشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين لتدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين مشيرا الى ان جورجيا شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية تم على اثرها تشكيل برلمان جديد عقد اول جلساته في الأسبوع الماضي.