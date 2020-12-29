النائب محمد علي عبد الحميد: الإدارة المحلية والإيجار القديم بأولويات برلمان 2021

أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب 2015، وعضو مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، أن قانون المحليات سيكون علي رأس الأولويات بمجلس النواب الجديد، فضلا عن قانون الإيجارات القديمة.
جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.
واضاف عبد الحميد، أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستولي اهتمام خلال الفصل التشريعي الثاني لبحث معوقات الاستثمار، مشيراً إلي أنه بالرغم من إصدار مجلس النواب قانون متكامل للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار، إلا أنه لم يأتي بالثمار المنشودة منه، لذا سيتم عقد اجتماع مع المختصين لبحث العقبات التي تقف أمام الانطلاقة التي نطمح إليها.
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وفي سياق متصل، لفت البرلماني إلي أن النواب سيؤدون دورهم الرقابي علي أكمل وجه لاسيما وأن الفصل التشريعي يختلف عن سابقة حيث استقرار المؤسسات.
وكان مجلس النواب قد استقبل النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب(12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ،الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.
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