النائب محمد علي عبد الحميد: الإدارة المحلية والإيجار القديم بأولويات برلمان 2021

أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب 2015، وعضو مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، أن قانون المحليات سيكون علي رأس الأولويات بمجلس النواب الجديد، فضلا عن قانون الإيجارات القديمة.

جاء ذلك في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

واضاف عبد الحميد، أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستولي اهتمام خلال الفصل التشريعي الثاني لبحث معوقات الاستثمار، مشيراً إلي أنه بالرغم من إصدار مجلس النواب قانون متكامل للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار، إلا أنه لم يأتي بالثمار المنشودة منه، لذا سيتم عقد اجتماع مع المختصين لبحث العقبات التي تقف أمام الانطلاقة التي نطمح إليها.

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