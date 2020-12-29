أمين شباب الحرية المصري: توجيه الرئيس بتطوير 1500 قرية يعد نقلة نوعية في الريف المصرى

أبدى محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصرى، سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" ليشمل عدد ١٥٠٠ قرية.

وأشار محمد مهنى إلى أن هذا التوجه مطلوباً وسبق وأن طالبنا به كثيراً كضرورة حتمية لكي يشعر أهالى القرى والريف المصري باهتمام الدولة بهم وبمعيشتهم، مُضيفا أن التطوير والتحديث ليس قاصرا على سكان القاهرة وبعض المدن بعينها.

وأضاف أمين شباب حزب الحرية المصري، أن استجابة الرئيس وتوجيهاته بتطوير قرى الريف المصرى خطوة لاشك بأنها ستحدث نقلة نوعية في الريف المصرى تتحسن من خلالها حياة المواطنين بالأرياف، وتعزز قيم الولاء والانتماء لديهم.

ووصف محمد مهنى، مبادرة الرئيس ببارقة أمل جديدة نحو حياة أفضل لهذه الفئات، إذ تؤكد علي احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان في توفير حياة آدمية كريمة لهم.