صور.. 77نائبًا ينهون إجراءات عضوية مجلس النواب في أخر أيام الاستقبال



استقبلت الامانة العامة لمجلس النواب ، 77 نائبًا من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية عن محافظات الصعيد وسيناء ، وذلك في اليوم السابع لاستخراج كارنيهات العضوية .

حرص اعضاء مجلس النواب ، عقب استخراج كارنيهات العضوية ، علي تفقد اروقة البرلمان ، وذلك بعد ان خصصت الأمانة العامة للمجلس عدد من الموظفين لاصطحاب النواب ، للتيسير عليهم .

وقام اعضاء البرلمان بزيارة متحف المجلس والذي يحوي تاريخ المجلس التشريعي ، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور ، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث ، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.

كما اهتم النواب علي التقاط الصور التذكارية داخل القاعة الرئيسية للمجلس ، فضلا عن زيارة البهو الرئيسي لقاعة 25 يناير .

وحرص اعضاء المجلس علي التعرف علي قطاعات شئون رئاسة مجلس النواب، وكان في استقبالهم اللواء علاء ناجي ، رئيس القطاع ، والذي كان مكتبه مزدحما علي مدار الساعة .

و تنهي لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، عملها رسمياً في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء بعد استقبال نواب (12) محافظة، هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي عدد (86) نائباً، وذلك لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية والحقائب النيابية.

وبدأ النواب في التوافد مع تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث اليوم هو السابع بعد أن انطلقت الأعمال في الثلاثاء الماضي حيث تم تقسيم النواب علي مستوي القائمة والفردي، تحقيقا للتباعد الإجتماعي ومنع الزحام، مع الإلتزام بالتدابير الصارمة تجاه أزمة كورنا، مع الإلتزام بالكمامات والمطهرات.

وأشاد أمين عام مجلس النواب بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتاً إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من السيد رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً"، وأردف فوزي قائلاً: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظراً لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.

وشدد فوزى على أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال لجان الاستقبال التي عقدها المجلس لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم لاستلامهام مؤكدا أن الأمانة العامة للبرلمان، على أتم الاستعداد لانطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وعقد الجلسة الافتتاحية، من يوم 10 يناير 2021، ولكن من الناحية الدستورية، لرئيس الجمهورية يستقل بتقدير ساعة وتاريخ انطلاق الفصل التشريعي وعقد الجلسة الافتتاحية.

وأضاف المستشار محمود فوزي، بأن انطلاق الفصل التشريعي يكون بدعوة كريمة من رئيس الجمهورية، والذي يستقل بتقدير ساعة وتاريخ الانطلاق وفق الدستور، مشيرا إلي أن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021، ومن ثم الأمانة العامة على استعداد لانطلاق الفصل التشريعي الجديد من يوم 10 يناير 2021.

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس