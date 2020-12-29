أمل سلامة: سأطبق مبدأ "صاحب المشكلة هو الأجدر بوضع حلول لها "

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن من ينال شرف التمثيل البرلماني عليه أن يلبي احتياجات الناخبين، وأن نجاح عضو مجلس النواب في مهامه النيابية يأتي بشكل مباشر من التواصل المباشر الفعال مع الشارع والمواطن.

وأكدت "أمل سلامة"، على أن المواطن وحده دون غيره هو الذي يستطيع وضع الحل للمشاكل التي تواجهه، باعتباره صاحب المشكلة، ومن ثم يأتي دور عضو البرلمان في لعب دور حلقة الوصل ما بين المواطن والبرلمان والحكومة .

وأشارت إلى أن ذلك المنهج هو الذي أنتوى تطبيقه وإتباعه خلال فترة عضوية مجلس النواب، وذلك من خلال التحضير للعديد من الحوارات المجتمعية مع السادة المواطنين لاسيما المصريين فى الخارج، بقصد وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لما قد يواجه المواطن من مشكلات تحتاج إلى تدخل تشريعي أو رقابي أو حتى خدمي.

اقرأ أيضًا: النائبة أمل سلامة تكشف عن أول مشروع قانون لها ببرلمان 2021



وأنهت عضو مجلس النواب بيانها على أن " أهل مكة أدرى بشِعابها " وأن المواطن هو اكثر عنصر من عناصر المشكلة يمتلك مفاتيح حلها بالتعاون مع البرلمان والسلطة التنفيذية.

هذا وكانت سلامة، قد أدلت بتصريحات خاصة لموقع دوت الخليج بالفيديو، وذلك خلال وقائع استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب الجديد، حيث قالت: جئنا إلى البرلمان لمناقشة مجموعة من الملفات والقضايا الهامة التي تشغل الوطن والمواطن، وسنسعى بكل مانملك للعمل الجاد تحت مظلة حزب الحرية.