أخيرا.. مصطفى محمد يرضى عن نادي الزمالك "فيديو"

عاد مهاجم نادي الزمالك مصطفي محمد الي التدريبات الجماعية للفريق بعد تغيبه واستبعاده من قائمة الفريق التي واجهت سموحة أمس الإثنين حيث أثار مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الفترة الماضية حول إمكانية انتقاله إلى نادي سانت إيتيان في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت الأنباء حو عرض نادي سانت إيتيان مبلغ يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين يورو للزمالك من أجل ضم مصطفى محمد، بالإضافة إلى حوافز أخرى تبلغ قيمتها 1. ولكن 5 مليون يورو ولكن شبكة "But Sainte" الفرنسية ترى أن الموارد المائية لنادي سانت إيتيان تقف عائق لأتمام الصفقة وتجعل اتمامها مستحيلة.

وأوضحت الشبكة أن رئيس فريق الكشافة بنادي سانت إيتيان، جان لوك بويزين، قد طرد عدة وكلاء خلال الفترة الماضية قد قاموا بعرض بعض اللاعبين عليهم بمبالغ تتراوح بين مليون إلى 2 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي رفض لأنه لا يستطيع توفير مثل هذه المبالغ.

وظهر الاعب مصطفي محمد في فيديو مع زميلة في الفريق فرجاني ساسي حيث يعبر "ساسي"عن اشتياقه للاعب بعد تغيبه عن التدريبات ،وعن سبب استبعاد الاعب من قائمة الفريق وذلك بسبب رغبة المهاجم في خوض تجربة الأحتراف حيث أبرز العروض المقدمة اليه عرض فرنسي ولكن نادي الزمالك معارض للفكر وتمسكهم في تجديد عقد الاعب .

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك انتصر علي سموجة بنتيجة 2/0 حيث احرز الأهداف اشرف بن شرقي من ضربة جزاء و احمد فتوح في الدقيقة 31 .