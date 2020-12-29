رسميآ.. مباراة الزمالك وإنبي على ملعب بتروسبورت

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن خوض مباراة الزمالك سيكون بشكل نهائي على ملعب بتروسبورت ببطولة الدوري.
وقال مدير الكرة أن إنبي كان اختار ملعب السويس لاستضافة المباراة بعد رفض الأمن إقامة المباراة ببتروسبورت، مضيفا أنه تم عقد اجتماع أمني اليوم وتم خلال الموافقة على إقامة المباراة بإستاد بتروسبورت.
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ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.
وأعلن عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهور سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها اللاعب للكشف عن كورونا.
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وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمدلله نتيجة المسحة سلبية".
وكان عبدالله جمعة قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور إيجابية مسحته.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصب فيها عبدالله بالفيروس ويشفى منه، حيث كانت المرة الأولى، قبل نهائي أفريقيا الشهير بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم يوم 27 نوفمبر الماضي.
استعاد الفارس الأبيض نغمة الإنتصارات مجددا علس حساب سموحة السكندري بثنائية نظيفة، في المباراة ألتي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري علي إستاد برج العرب.
أفتتح المغربي أشرف بن شرقي أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 8 بعد تسديده ركلة الجزاء علي يمين الهاني سليمان حارس الأمواج الزرقاء.
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