رسميآ.. مباراة الزمالك وإنبي على ملعب بتروسبورت

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أن خوض مباراة الزمالك سيكون بشكل نهائي على ملعب بتروسبورت ببطولة الدوري.

وقال مدير الكرة أن إنبي كان اختار ملعب السويس لاستضافة المباراة بعد رفض الأمن إقامة المباراة ببتروسبورت، مضيفا أنه تم عقد اجتماع أمني اليوم وتم خلال الموافقة على إقامة المباراة بإستاد بتروسبورت.

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ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري. ويستعد الزمالك لملاقاة فريق إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري. وأعلن عبدالله جمعة الظهير الأيسر بنادي الزمالك، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد ظهور سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها اللاعب للكشف عن كورونا. اقرأ ايضا: اليوم.. أوباما يحصل على "شيك" مقدم تعاقد مع الزمالك