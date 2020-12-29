موعد حفل رأس السنة مع محمد حماقي "اون لاين"

كشف الفنان محمد حماقي، عن أول حفل أونلاين له عبر تطبيق "تيك توك"، إحتفالًا برأس السنة مع جمهوره بتلك الطريقة نظرًا لمنع الحفلات بسبب وباء فيروس كورونا.

كتب حماقي، عبر حسابه الرسمي على "تيك توك"، قائلًا: "استنوني يوم 31 ديسمبر في ليلة رأس السنة الساعة 11:55 مساءً بتوقيت القاهرة في أول حفلة لي مع تيك توك حصرياً".

كانت آخر أعمال حماقي كان كليب "هو ده حبيبي"، واحتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامي في العديد من الدول العربية.

انتشرت الشائعات مؤخرًا حول إصابة المطرب محمد حماقي، ليتصدر محرك البحث الشهير "جوجل"، إثر تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات إصابته بفيروس كورونا.

نفى محمد حماقي، شائعة إصابته بفيروس كورونا الجديد عكس ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يغادر المنزل.

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ونصح حماقي متابعيه من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل قوة.