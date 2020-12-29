مفاجأة.. الدوري الجديد بدون "فار"

وضعت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، نصب اعنيها فكرة إلغاء تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى بعد الخلاف الذى نشب بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق التقنية مؤخرا، حيث يرى اتحاد الكرة أن هناك مشكلات فنية عديدة فى تطبيق التقنية بالدورى المصرى وعلى رأسها مشكلة ضبط التسلل.

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ويعرض اتحاد الكرة على الأندية فى جلسة الغد بمقر الجبلاية استمرار التقنية بنفس هذه المشكلات، وفى حالة موافقة الأندية سيطلب أحمد مجاهد من الأندية تحمل جزء من تكلفة تطبيقها وفى حالة رفض الأندية هذا الأمر ، سيتم التفكير جديا فى الغاء تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى. ويعرض اتحاد الكرة على الأندية فى جلسة الغد بمقر الجبلاية استمرار التقنية بنفس هذه المشكلات، وفى حالة موافقة الأندية سيطلب أحمد مجاهد من الأندية تحمل جزء من تكلفة تطبيقها وفى حالة رفض الأندية هذا الأمر ، سيتم التفكير جديا فى الغاء تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى. ويواجه اتحاد الكرة المصري أزمة بسبب تطبيق تقنية الفار في مباريات الدوري المصري، حيث طالبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو الجبلاية بسداد مبلغ 100 ألف يورو كستحقات للدوري الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة. اقرأ ايضا: رسميآ.. مباراة الزمالك وإنبي على ملعب بتروسبورت