القصة الكاملة للطالب المفصول من جامعة دمنهور بسبب مكالمة تليفزيونية "فيديو"

أثارت واقعة الطالب المفصول الذي يدعى مصطفى شعلان حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث تسببت مداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصري، في فصله من الكلية لمدة عام.

شهدت الساعات الماضية قرار فصل الطالب مصطفى شعلان، وذلك لإثارته الفزع والهلع بين الطلاب واستخدام صور أرشيفية للزحام داخل المدرجات وترويج شائعات عن وجود حالات كورونا داخل كلية الزراعة بجامعة دمنهور.

الطالب المفصول يستعيد حقه



خرج "شعلان"، منذ قليل، في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، من داخل مكتب رئيس جامعة دمنهور، قائلًا: "بصراحة مكنتش متوقع أنه هيحصل كل ده، جيت النهاردة أقدم التظلم لقيت مقابلة مكنتش متخيلها، لدرجة أني مش مستني أطلع وأكلمكم".

وتابع الطالب: "شكرا لكل من تدخل لحل مشكلتي، أشكر كل الناس اللي ساعدتني ودعمتني، انا من غيركم مسواش حاجة، بصراحة الدكتور عبيد صالح بيدور على حق الطلبة، كنت مفكر وأنا جاي هلاقي زعيق، لقيت والدي بيكلمني، والله العظيم ما بطبل لحد، أنا بقول كل الحقيقة".

وأردف حديثه قائلًا: "صوتنا وصل وفي مسئولين محترمين في البلد الحمد لله، تم حل مشكلتي ورجعت كليتي، وأنا مبسوط جدا، وأشكر شعب مصر العظيم، أخدنا حقنا، وأي حد هيخطىء هيتعاقب، شكرا لكل الناس اللي ساعدتني وخلتني أتصدر التريند وحلينا مشكلتنا، والحمد لله البلد لسه بخير، وأقول للشباب أنتم تقدروا تعملوا كل حاجة، بلدكم وحقكم وتعملوا كل حاجة نفسكم فيها".



قرر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إعادة الطالب المفصول بكلية التجارة وتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

وزير التعليم العالي يبحث في أزمة الطالب المفصول



وكان قد، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام.

ووجه الوزير، السيد رئيس الجامعة بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المسئول عنها تاديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب، وهو ما قد ينفي عن الطالب تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الإشاعات.

وطلب الدكتور خالد عبدالغفار بموافاته بنتيجة التحقيق وكذلك موافاته خلال ٤٨ ساعة بتقرير وافي من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع؛ لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا به ما قامت اللجنة من إجراءات لرصد وإثبات تلك المخالفات.