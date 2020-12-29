منى زكي تثير الجدل على منصات السوشيال ميديا بسبب صورة

نشرت منى زكي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، لتثير حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ظهرت "زكي" بمكياج غريب، لصالح إحدى المجلات الخاصة، وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع الصورة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "ايه الميكياج دا "، " شكلك متغير خالص "، " ماعرفنكيش".

كانت قد حصلت الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وخلال كلمتها، قالت منى زكي: "شرف كبير تكريمي من أهم مهرجان في بلدي، وبجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، وفي نفس الدورة التي يكرم فيها الكاتب الكبير وحيد حامد، التي كشفت عن تأثرها بأفلامه، خاصة جملة "أنا هحلم" في فيلم "اللعب مع الكبار"، مؤكدة أنها تعتمدها منهجا لحياتها "بحلم وهفضل أحلم ولسه هحلم ".

يبدو أن عام 2020 ، جاء ليصالح النجمة منى زكى، خاصة بعد ابتعادها عدة سنوات عن الوقوف أمام الشاشة، حيث تدخل هذا العام بفيلمين ومسلسل دفعة فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، وقد أبدت سعادتها لعودتها للتعاون من جديد مع النجم أحمد السقا بعد غياب عن السينما دام لأكثر من 3 سنوات، على آخر أفلامها فيلم "من 30 سنة" وهو آخر أعمالها السينمائية بشكل عام ومع السقا بشكل خاص .

في سياق آخر، جسدت الفنانة منى زكي خلال أحداث فيلم "العنكبوت" بجانب السقا دور مرشدة سياحية وتتورط مع السقا فى أحداث الفيلم بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج وتبدأ الصراعات بينهما.

فيلم "العنكبوت" يكتبه محمد ناير ويخرجه أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، زكى فطين عبد الوهاب، شيما سيف، ومحمد ممدوح كضيف شرف وتدور أحداثه فى اطار من الأكشن والتشويق .

وانتهت مؤخرًا منى زكى من تصوير فيلمها الجديد من بطولتها والذى يحمل عنوان "الصندوق الأسود"، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، وبدأ مخرج العمل بالفعل فى عمليات المونتاج والمكساج قبل تحديد الشركة المنتجة موعدا لطرحه فى دور العرض، لتعود به بطلته منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، وكشفت الجهة المنتجة للفيلم عن البرومو الدعائى الأول وظهرت منى وهى مخطوفة حيث تجسد دور إمرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز والأسرار، والعمل من تأليف أحمد وهيثم الدهان و أخرج محمود كامل.

اقرأ أيضًا..منى زكي تتصدر "التريند".. والجمهور: "يا بختك بحلمي"



وكانت آخر أعمال منى زكى الدرامية مسلسل "أفراح القبة" عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحكد داوود، إياد نصار، سلوى عثمان، وآخرون، إخراج محمد ياسين.