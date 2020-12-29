صور..مجلس الشيوخ يكرم النائب حسانين توفيق لريادته إفريقيا بمجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

قامت هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام ٢٠٢٠ على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي وذلك وفقاً للاعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTAالدولية.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن حصول النائب على تلك الجائزة شرف لمصر ولمجلس الشيوخ، وتؤكد على أن المجلس يضم خيرة أبناء هذا المجتمع والخادمين له ولهذا البلد العظيم متمنياً للنائب كل توفيق ونجاح.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ إلي أن النائب حسانين توفيق أحد أهم العناصر البارزة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، في مصر،وحصوله علي هذه الجائزة شرف لمصر وتشريف لمجلس الشيوخ، متمنيا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قدمت وكيلة المجلس النائبة فيبي فوزى تهنئتها للنائب لافتةالي ان هذه الجائزة تؤكد التميز العلمي لمجلس الشيوخ الذي يضم كفاءات وقامات في كافة التخصصات، مشيرة إلي أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي هي لغة العصر، وضم المجلس كفاءات منها يؤكد قدرته علي أداء دوره في خدمة الوطن.

غدا..هيئة مكتب مجلس الشيوخ تكرم النائب حسانين توفيق بعد اختياره شخصية العام بأفريقيا المعلوماتية

من جانبه أعرب النائب حسانين توفيق عن سعادته بتكريم المجلس له متقدما بالشكر والتقدير لرئيس المجلس ولوكيليه وللامين العام على هذا التكريم مؤكدا ان مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال في كل المجالات مشيراً الي أهمية تكنولوجيا المعلومات التي سيكون لها دور فعال في أحداث نقلة نوعية هامة لمصر في المرحلة القادمة.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن هذا الاختيار يعكس أهمية مصر بالنسبة للدول الإفريقية ومدى التقدم الذي تحظى به من مكانة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا على أن هذا الاختيار يلقي عليه مسئولية كبيرة لمواصلة التركيز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محليًّا وإقليميًّا وتسريع نجاحه.