وزير العدل يصدر قرارا بإجراءات ضبط مخالفى عدم ارتداء الكمامات 

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 9452 لسنة 2020، والذى أناط بمأمورى الضبط القضائى كل فى نطاق اختصاصه الوظيفى، سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التى انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد؛ والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020. ونص القرار فى مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفورى عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائى أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذى تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك فى تقرير ضبطها. وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إلى كل من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية فى نطاق اختصاصه الوظيفى من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات التالية: الوزارات: وزارة الإسكان. وزارة التجارة والصناعة. وزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وزارة السياحة والأثار. وزارة الموارد المائية والرى. وزارة النقل. وزارة التنمية المحلية. وزارة الثقافة. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وزارة الشباب والرياضة. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزارة البترول والثروة المعدنية. وزارة التضامن الاجتماعى. وزارة التموين. وزارة الصحة. وزارة الدفاع. وزارة الطيران المدنى. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وزارة المالية "مصلحة الضرائب العقارية" وزارة الأوقاف. الهيئات والجهات: البنك المركزى المصرى. هيئة الرقابة المالية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء. نقابة المهندسين. الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وبعض العاملين فى كل محافظات الجمهورية. ويجدر التنويه إلى أن تطبيق هذا القرار يبدأ من الأحد 3 يناير 2021.

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