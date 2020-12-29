محافظ أسوان يوجه برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ أسوان أشرف عطية، مديرى المستشفيات بوضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء بشأن عدم ارتداء الكمامة ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون.





جاء ذلك خلال ترأس محافظ أسوان، لاجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى، علاوة على ممثل الكنيسة.

وخلال الاجتماع تم استعراض سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة، وخاصة مع تزايد معدلات الاشتباه والإصابة والوفيات، حيث تم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لإستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز.

ووجه عطية بفتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الاستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أية منشأة تقوم بتنظيم أية احتفالية، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، فضلاً عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى.