محافظ بورسعيد يتابع متطلبات صيانة خلايا الطاقة الشمسية بالمبانى الحكومية

جدة - نرمين السيد - استعرض عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع عدد من المختصصين لمتابعة منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، متطلبات أعمال الصيانة للخلايا، مؤكدا توفير كل الدعم للارتقاء بمنظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة فى هذا المجال.





وقال محافظ بورسعيد خلال اللقاء الذى عقد اليوم الثلاثاء، إن منظومة عمل خلايا الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية تعد مصدرا من مصادر الطاقة النظيفة التى توفر لا تسبب أضرارا للبيئة المحيطة.

واستعرض المحافظ كل الجوانب المتعلقة بعمل منظومة الخلايا الشمسية، مؤكدا أهمية هذه المنظومة وفائدتها، بالإضافة إلى استخدام الطرق الأمثل والأحدث فى الاعتماد على مصادر الإضاءة تماشيا مع التنمية الملموسة على أرض المحافظة.

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