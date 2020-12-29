أهم الأخبار.. غلق مسجد النور أسبوعين.. التعليم العالي تحقق في فصل طالب بجامعة دمنهور.. ووفاة المخرج السوري حاتم علي

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات المميزة نعرضها من خلال التقرير التالي..

أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سابقًا، منعه من الظهور التليفزيوني... للمزيد اضغط هنا

وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين وخصم 10 أيام من جميع العاملين

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مسجد النور وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين مع خصم عشرة أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، نظرا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي. .. للمزيد اضغط هنا

وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق فى فصل طالب بجامعة دمنهور

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق عاجل من قبل الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور، إثر قيام الطالب بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التيلفزيون المصري، تسببت في فصله من الكلية لمدة عام. .. للمزيد اضغط هنا

السجن 3 سنوات مع الشغل للمتحرش أحمد بسام زكي

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحكمها على المتحرش "أحمد بسام زكي" المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن بإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات مع الشغل واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.

وفاة المخرج السوري حاتم علي

أعلن المنتج الفني محمد سري، وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.