نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الموضوعات المميزة نعرضها من خلال التقرير التالي..
أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا
وزير الأوقاف يغلق مسجد النور أسبوعين وخصم 10 أيام من جميع العاملين
وزير التعليم العالي يأمر بالتحقيق فى فصل طالب بجامعة دمنهور
السجن 3 سنوات مع الشغل للمتحرش أحمد بسام زكي
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحكمها على المتحرش "أحمد بسام زكي" المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن بإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بالسجن 3 سنوات مع الشغل واحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.
وفاة المخرج السوري حاتم علي
أعلن المنتج الفني محمد سري، وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.
سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء
ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. غلق مسجد النور أسبوعين.. التعليم العالي تحقق في فصل طالب بجامعة دمنهور.. ووفاة المخرج السوري حاتم علي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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