أصالة تكسب.. الحكم على طارق العريان بدفع مليون ونصف جنيهًا

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قرارها بالحكم على المخرج طارق العريان دفع مليون ونصف جنيهًا، بسبب طليقته الفنانة السورية أصالة تعويضا لشركة "قنوات"، بسبب إخلاله ببنود التعاقد على تسليمها الألبوم.

تعود التفاصيل إلى تقدم المستشار نزيه علي مسعود محامي شركة "قنوات" لخدمات الاتصالات بدعوى قضائية ضد المخرج طارق العريان، وذلك لتعاقده مع الشركة على ألبوم الفنانة أصالة (مهتمة بالتفاصيل ) وأغاني أخرى منفردة عام 2018 واستلم مبالغ مالية من الشركة إلا أنه رفض تسليم الألبوم للشركة المتعاقد معها وباعه إلى أخرى.

كشف محمد فهمي محامي الفنانة أصالة نصري، عن مفاجأت في قضية طلاقها من المخرج طارق العريان، بعد أزمة أول صورة له مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان.

وقال محمد فهمي في تصريحات اعلامية، إن الطلاق وقع في 15 ديسمبر 2019، ولكن تم توثيق الطلاق رسميًا في 20 ديسمبر 2020، مشيرًا إلى أن انفصال أصالة عن طارق العريان رسميًا تم منذ بضعة أيام فقط.

وأوضح محمد فهمي، أن سبب تأخير إجراءات الطلاق هو عدم رد طارق العريان عليه وعدم قدرته للوصول إليه، قائلًا:" مرة يرد عليا وعشرة لا".

كانت قد، نشرت الفنانة أصالة صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان، وذلك عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام" ."

وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

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وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

