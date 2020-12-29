صلاح عبدالله ينعي الراحل حاتم علي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان صلاح عبدالله، المخرج السوي حاتم علي الذي وفاته المنيه صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

غرد عبدالله، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "بدموعي ياحاتم قريت الفاتحة ودعيتلك وبإبتسامة تحت الدموع من القلب الموجوع شفت شريط الذكريات من أول أول لقاء أثناء التحضير لمسلسل #الملك_فاروق لآخر صدفة جمعتنا يامبدع ياعبقري ياطيب يامخلص ياجدع ياحبيبي ياحبيبي يا #حاتم_علي".

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة .

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددًا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

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من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "قلم حمرة" و"عمر"، "أحلام كبيرة"، "الفصول الأربعة"، و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".

