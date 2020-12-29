اللحظات الأخيرة للراحل حاتم علي وطريقة العثور على جثمانه

حاتم علي تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، إثر وفاته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

نعى العديد من نجوم الفن المخرج السوري حاتم علي، متأثرين بوفاته التي كانت صدمة كبيرة لمعظم النجوم، حيث بدأ العديد منهم يسرد العديد من اللحظات التي جمعتهم بالراحل حاتم علي.

اللحظات الأخيرة لحاتم علي



عثر عمال فندق ماريوت الزمالك على المخرج السوري حاتم علي، أثناء تنظيف الغرفة، حيث وجدوه متوفيًا إثر أزمة قلبية في غرفته، الأمر الذي استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة لدفنه أو سفر جثمانه.

والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة .

توجه إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينيات، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعددًا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية، ومن أهم ما قدمه مسلسل "الزير سالم" الذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

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من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "قلم حمرة" و"عمر"، "أحلام كبيرة"، "الفصول الأربعة"، و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".